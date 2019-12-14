НХЛ: результаты матчей 13.12.19 (Видео)

Новости спорта:Завершился игровой день в НХЛ.

Всего два матча было в программе НХЛ на 13 декабря. В первом матче сошлись представители Западной конференции Даллас Старс и Вегас Голден-Найтс.

На правах хозяев Старс начали более активно и выиграли первый период. Увы, уже после второго они были в роли догоняющих. Тем не менее, собравшись с силами, Даллас сумел перевести игру в овертайм, где сильнее оказались таки гости.

Даллас Старс — Вегас Голден Найтс 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Во втором поединке игрового дня Колорадо дома на легке обыграл Нью-Джерси. Порой, гости активно атаковали, но хозяева все время были на чеку.

Уверенная игра стартовой пятерки была залогом успеха для Эвеланш в этом матче. Резервисты тоже не сплоховали. Как следствие, заслуженная победа хозяев.

Колорадо Эвеланш — Нью-Джерси Девилз 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Эта победа очень помогла Колорадо закрепиться в зоне плей-офф, тогда как Дэвилс все дальше и дальше от заветных топ-8.