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Суббота, 14.12.2019
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UFC 245: результаты взвешивания (Видео)

UFC 245: результаты взвешивания (Видео)
11:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 14 на 15 декабря (время киевское) в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245.

В его основном карде состоится сразу три титульных поединка. Также в октагоне появится и четвёртый номер рейтинга легчайшего дивизиона Пётр Ян, соперником которого станет Юрайя Фэйбер.

В преддверии шоу бойцы прошли официальное взвешивание. По его итогам чемпион полусреднего веса Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон показали одинаковый вес — 77,1 кг. Чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй оказался немного тяжелее Алекса Волкановски. Первый потянул на 65,7 кг, второй — на 65,6.

Пётр Ян и Юрайй Фэйбер уложились в лимит дивизиона, показав на весах 61,4 кг.

UFC 245. Взвешивание. Основной кард

Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден

Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов)

Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5)

Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5)

Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136)

Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5).

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Видео, MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Колби Ковингтон, Камару Усман, UFC 245.
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