В сети появился первый постер боя Макгрегор - Серроне (Фото)

Новости спорта:Конор Макгрегор - Дональд Серроне

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул чемпиона Дональда Серроне.

Напомним, поединок пройдёт в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте UFC.

Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.