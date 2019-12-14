Скачать
Суббота, 14.12.2019
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Ричард Комми - Теофимо Лопес: сегодня определится соперник Ломаченко (Видео)
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ
Заря - Шахтер: анонс центрального матча 18-го тура УПЛ

В сети появился первый постер боя Макгрегор - Серроне (Фото)

В сети появился первый постер боя Макгрегор - Серроне (Фото)
12:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Конор Макгрегор - Дональд Серроне

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул чемпиона Дональда Серроне.

Напомним, поединок пройдёт в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте UFC.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон официально подтвержден

Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Конор Макгрегор, Дональд Серроне, Конор Макгрегор - Дональд Серроне, UFC 246.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон. Сегодня в Хохфильцене пройдет женская эстафета и мужская гонка преследования
02 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
03 Отпустите меня домой: иностранец не захотел играть в Украине
04 Атлас: Джошуа не побьет Фьюри или Уайлдера
05 Усик может провести бой с американцем, которого уже побеждал
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь