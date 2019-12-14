Украинец Ярмонов завоевал "золото" шахматного турнира в Турции

Новости спорта:Игорь Ярмонов выиграл Первый турнир Международной шахматной федерации ФИДЕ для людей с инвалидностью.

Украинский шахматист из Мариуполя Игорь Ярмонов завоевал золото в групповом зачете в Первом турнире Международной шахматной федерации ФИДЕ для людей с инвалидностью.

"Первый тур Игорь играл с представителем группы "Турция - РФ", второй - с Америкой, третий - с Азией, четвертый – с Африкой... Во всех играх была одержана победа. Игорь был настроен играть только на победу", - рассказала Галина Гурина, жена Игоря Ярмонова.

Она сообщила, что в следующем году впервые в истории состоится паралимпиада по шахматам.

Организаторы турнира, ФИДЕ, комиссия, которая занимается развитием инвалидного спорта провели фактически генеральную репетицию этой паралимпиады", - добавила Гурина.

Игорь Ярмонов - заслуженный мастер спорта Украины, пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Украины, мастер ФИДЕ по созданию шахматных композиций.

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Відомий український шахіст з Маріуполя Ігор Ярмонов, який взяв участь у Першому шаховому турнірі Міжнародної шахової федерації ФІДЕ для людей з інвалідністю (Анкара) здобув золото

Вітаємо чемпіона та бажаємо перемог у наступних змаганнях! pic.twitter.com/u7mD1YAPPv — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) December 13, 2019

Он начал играть в шахматы в раннем детстве. Первым учителем стал его отец, который пытался помочь своему сыну - найти посильное увлечение, чтобы тот не унывал из-за невозможности играть со сверстниками в футбол и другие подвижные игры. За достижения в спорте Игорю Ярмонову присвоено звание почетного гражданина Мариуполя.