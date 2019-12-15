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Шлеменко досрочно победил Бранча (Видео)

Шлеменко досрочно победил Бранча (Видео)
13:12 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Facebook

Новости спорта:В Екатеринбурге состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC 7.

В его главном событии встречались экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко и бывший боец UFC Дэвид Бранч.

Первая минута боя прошла в стойке. Но в середине раунда Бранч провалил Шлеменко в атаке и сумел перевести поединок в партер. Дэвид был близок к тому, чтобы провести удушающий приём, но Александр сумел отзащищаться. В стойке Шлеменко завхатил преимущество и донёс до американца несколько тяжёлых ударов. В конце пятиминутки он зажал Бранча у сетки и за две секунды до окончания раунда провёл приём "гильотина". Таким образом, Александр одержал победу.

Видео боя:

Шлеменко сумел реабилитироваться за поражение во встрече с Крисом Ханикаттом в сентябре на турнире во Владивостоке.

Кроме того, в его соглавном событии вечера боев встретились Иван Штырков и Ясубей Эномото, в котором Штырков потерпел первое поражение в карьере.

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Видео, MMA, Новости ММА, RCC 7, Александр Шлеменко - Дэвид Бранч.
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