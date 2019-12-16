Абраменко: Проблемы спорта мы должны решать вместе

Новости спорта:В понедельник, 16 декабря, в Укринформе состоялось первое заседание Общественного совета по вопросам культуры, молодежи и спорта Украины.

В ходе "круглого стола" чемпион зимней Олимпиады-2018 по фристайлу (лыжная акробатика) Александр Абраменко, в частности, коснулся вопросов финансирования спортивной отрасли, страхования и меценатства.

"Многочисленные проблемы нашей спортивной отрасли мы должны решать все вместе, - заявил Абраменко. - Поддерживаю общее мнение общественного совета относительно того, что развиваться должны не только профессиональный спорт и спорт высших достижений, но и так называемая первичное звено. Часто бывает так, что талантливым атлетам в начале карьеры негде тренироваться. они не финансирования от министерства. Важный также момент - меценатство. Уверен, оно даст возможность многим заниматься любимым видом спорта. По поводу страхования, которое у нас существует, что даже мы, профессиональные спортсмены, не всегда защищены во время тренировок, соревнований и сборов. Страховка не покрывает всех рисков. Сделаем все, чтобы решить эти вопросы", - заявил Абраменко.

Известный украинский спортивный юрист Юрий Юрченко, руководитель адвокатского бюро "Юрченко Юрий и партнеры", отметил, что государство обязано более оперативно принимать законы, касающиеся спортивной отрасли, кроме того, по его мнению, украинский спорт должен быть автономным.

Общественный совет по вопросам культуры и спорта во время сегодняшнего заседания также инициировал проведение Всеукраинского форума деятелей культуры и спорта. открытие музея украинского художника Ивана Марчука, предложили создать в нашем государстве День украинского бокса и т.п.

Добавим, что ОО Общественный совет по вопросам культуры, молодежи и спорта Украины является платформой для открытого обсуждения и поиска конструктивных путей для решения важных вопросов с участием известных деятелей культуры и спорта.