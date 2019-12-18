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Сборная Украины по буллитам обыграла Италию на ЧМ по хоккею

Сборная Украины по буллитам обыграла Италию на ЧМ по хоккею
07:32 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинцы гарантировали себе место в дивизионе IB на следующий год.

Сборная Украины U-20 по хоккею обыграла сверстников из Италии в матче четвертого тура чемпионата мира в дивизионе IB. Мировое первенство проходит в Киеве.

В первом периоде команды обменялись шайбами. Украинцы вышли вперед после точного броска Глеба Кривошапкина. Италия отыгралась усилиями Мануэля Олера.

Во втором и третьем периоде счет встречи не изменился. В овертайме команды также не выявили сильнейшего. Судьба матча решилась в серии послематчевых буллитов, которую выиграли украинские хоккеисты — 3:1.

Это вторая победа Украины U-20 на мировом первенстве. Ранее украинцы победили команду Польши (3:0). Также сине-желтые уступили сверстникам из Венгрии (1:5) и проиграли сборной Франции (1:3).

В других матчах сегодняшнего игрового дня Венгрия обыграла Францию (3:2), Эстония проиграла Польше (3:6).

Украина с пятью очками идет на 4-м месте в турнирной таблице. Сине-желтые гарантировали себе место в дивизионе IB на следующий год. В дивизион IA поднялась команда Венгрии.

В последнем туре 18 декабря Украина сыграет с Эстонией. Начало встречи в 20:00.

Чемпионат мира U-20. Дивизион IB. 4-й тур

Италия U-20 — Украина U-20 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:3)

Шайбы: 0:1. Кривошапкин (Матейченко, Чолач), 12:15, 1:1. Олер (Соельва), 12:49.

Буллиты реализовали: Олер — Кривошапкин, Пересунько, Архипенко

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