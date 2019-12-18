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Биатлон: расписание всех гонок в Анси

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Биатлон: расписание всех гонок в Анси
12:34 Сегодня Телеграф Фото: Le Grand-Bornand

Новости спорта:Третий этап Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 пройдёт в Анси (Франция).

В 50-тысячном городе Анси на востоке Франции состоится 3-й этап Кубка мира по биатлону.

Этап начнется в четверг, 19 декабря, и закончится 22 декабря.

Первыми на старт выйдут мужчины (спринт), начало гонки в 15:15 по Киеву.

Все гонки в прямом эфире покажет UA-Перший.

Биатлон. Третий этап КМ

Анси, Франция

19 декабря - спринт (мужчины, 15:15)

20 декабря - спринт (женщины, 15:15)

21 декабря - гонка преследования (мужчины, 14:00) и гонка преследования (женщины, 16:00)

22 декабря - масс-старт (мужчины, 13:10) и масс-старт (женщины, 15:15)

В Анси во всю готовятся принять этап Кубка мира. Погода радует.

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Напомним, первые два этапа проходили в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене.

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