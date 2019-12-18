Биатлон: расписание всех гонок в Анси

В 50-тысячном городе Анси на востоке Франции состоится 3-й этап Кубка мира по биатлону.
Этап начнется в четверг, 19 декабря, и закончится 22 декабря.
Первыми на старт выйдут мужчины (спринт), начало гонки в 15:15 по Киеву.
Все гонки в прямом эфире покажет UA-Перший.
Биатлон. Третий этап КМ
Анси, Франция
19 декабря - спринт (мужчины, 15:15)
20 декабря - спринт (женщины, 15:15)
21 декабря - гонка преследования (мужчины, 14:00) и гонка преследования (женщины, 16:00)
22 декабря - масс-старт (мужчины, 13:10) и масс-старт (женщины, 15:15)
В Анси во всю готовятся принять этап Кубка мира. Погода радует.
Напомним, первые два этапа проходили в шведском Эстерсунде и австрийском Хохфильцене.