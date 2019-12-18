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Семенов - победитель этапа Кубка IBU

Семенов - победитель этапа Кубка IBU
14:43 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл "золото" на этапе Кубка IBU.

Украинский биатлонист Сергей Семенов выиграл в среду короткую индивидуальную гонку третьего этапа Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который проходит в австрийском городе Обертиллиах.

Украинец показал результат 40 минут 36,9 секунд. Он допустил всего 1 промах на 4 стрельбах.

Второе место занял Лукас Фрацшер из Германии, который проиграл Семенову 50,7 секунды, третье - Ларс-Хельга Биркеланд (1 минуту 00,8 секунды).

Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Сергей Семенов (0+0+1+0) 40:36,9

2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7

3. Ларс-Хельге Биркланд (0+0+1+1) +1:00,8

...

13. Андрей Доценко (0+1+0+2) +2:36,7

21. Богдан Цымбал (2+1+0+1) +3:13,7

57. Виталий Труш (2+0+1+1) +5:43,9

64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7

66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6

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Другие украинцы выступили так: Андрей Доценко - 13-е место, Богдан Цымбал - 21-е, Виталий Труш - 57-е, Тарас Лесюк - 64-е.

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Биатлон, IBU, Новости спорта, Сергей Семенов, Новости биатлона.
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