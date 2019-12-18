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Фуркад отреагировал на отстранение России

Фуркад отреагировал на отстранение России
15:25 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мартен Фуркад считает решение исполкома ВАДА в отношении России справедливым.

Пятикратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

"Я не рад этому решению. Никто не может быть рад, когда кого-то отстраняют за такие нарушения. Но после того, что мы видели в исполнении России в прошлом, особенно после Олимпиады в Сочи и недавних манипуляций с пробами, было важно применить такие санкции. Я уверен, что русские получили ценный урок и выиграют от этого в будущем. Россия важна для спорта, но важно, чтобы в этой стране поменяли менталитет. Я расстроен, что Россию отстранили. Это грустное время для российского спорта. Отдельные российские спортсмены продолжат выступать в нейтральном статусе, если смогут доказать, что они чисты. И это здорово.

Это точно не слишком мягкое решение, потому что оговорённые санкции уже являются весьма жёсткими. Все в мире чувствуют, что Россия допустила серьёзные ошибки в Сочи-2014. Потом у России было много возможностей, чтобы двигаться дальше и забыть о тех ошибках и снова завоевать уважение в мире. Но сейчас Россия снова наступила на те же грабли. Важно, чтобы это всё прекратилось и кардинально поменялась ментальность у русских, как я уже говорил. Знаю, что в России люди чувствуют, что их предали. Они всегда гордятся своей страной, поэтому сильно расстроены", цитирует Фуркада Чемпионат.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона.
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