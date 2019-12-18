Умерла олимпийская чемпионка, рекордсменка в барьерном беге Бальцер

Новости спорта:На 82-м году жизни после непродолжительной болезни скончалась олимпийская чемпионка в барьерном беге немка Карин Бальцер.

На Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) она выиграла золото в беге на 80 м с барьерами.

На Олимпиаде 1972 года в Мюнхене Бальцер завоевала бронзу в беге на 100 м с барьерами. Кроме того она трижды становилась чемпионкой Европы.

На её счету семь мировых рекордов и 37 лучших результатов сезона в мире. Она установила первый ратифицированный мировой рекорд на дистанции 100 м с барьерами — 13,3 секунды. Это случилось в июне 1969 года.

В качестве тренера она работала с сыном Фальком (серебряный призёр чемпионата Европы 1998 года) и Аньей Рюккер, которая в 1996 году завоевала бронзу Олимпийских игр.