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Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU

Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU
18:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:В среду, 18 декабря, в австрийском городе Обертиллиах прошла женская короткая индивидуальная гонка в рамках третьего этапа Кубка IBU.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сумела закрыть все мишени и долгое время оставалась главной претенденткой на победу, но в итоге уступила немке Шерер и заняла 2 место. 

Немецкая биатлонистка также безупречно отстрелялась, но на лыжне была быстрее (выиграла у Меркушиной 56 секунд) и заслуженно выиграла “золото” третьего этапа Кубка IBU.

Еще одну представительницу Украины Ольгу Абрамову победительница гонки отправила с третьего места на четвертое.

Юлия Журавок и Анна Кривонос показали 21-й и 22-й результаты соответственно.

Семенов - победитель этапа Кубка IBU

Екатерина Бех и Надежда Белкина не попали в топ-40.

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Биатлон, Новости биатлона, Анастасия Меркушина, Сборная Украины по биатлону.
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