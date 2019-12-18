Меркушина завоевала "серебро" на третьем этапе Кубка IBU

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина сумела закрыть все мишени и долгое время оставалась главной претенденткой на победу, но в итоге уступила немке Шерер и заняла 2 место.
Немецкая биатлонистка также безупречно отстрелялась, но на лыжне была быстрее (выиграла у Меркушиной 56 секунд) и заслуженно выиграла “золото” третьего этапа Кубка IBU.
Еще одну представительницу Украины Ольгу Абрамову победительница гонки отправила с третьего места на четвертое.
Юлия Журавок и Анна Кривонос показали 21-й и 22-й результаты соответственно.
Екатерина Бех и Надежда Белкина не попали в топ-40.