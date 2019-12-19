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Боец ММА показал свою губу после пластической операции (Видео)

Боец ММА показал свою губу после пластической операции (Видео)
18:03 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Голландец Алистар Оверим получил рваную рану губы в бою против Жаирзиньо Розенстрайка.

Голландский боец UFC Алистар Оверим продемонстрировал разорванную губу после операции.

Тяжеловесу наложили большое количество швов на поврежденную область. В данный момент спортсмен продолжает реабилитацию.

Напомним, Оверим получил рваную рану губы в бою против Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night. В концовке пятого раунда Розенстрайк нанес тяжелый удар, который и привел к деформации губы. 

 
 
 
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Overeem heads home after #UFCDC Stream UFC Destined on ESPN+

Публикация от ESPN MMA (@espnmma)

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Ранее сообщалось, что боец UFC получил жуткую травму носа после удара коленом.

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Все по теме:

Алистар Оверим, MMA, Новости ММА, UFC Fight Night, Жаирзиньо Розенстрайк.
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