Боец ММА показал свою губу после пластической операции (Видео)

Голландский боец UFC Алистар Оверим продемонстрировал разорванную губу после операции.
Тяжеловесу наложили большое количество швов на поврежденную область. В данный момент спортсмен продолжает реабилитацию.
Напомним, Оверим получил рваную рану губы в бою против Жаирзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night. В концовке пятого раунда Розенстрайк нанес тяжелый удар, который и привел к деформации губы.
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Overeem heads home after #UFCDC Stream UFC Destined on ESPN+
Ранее сообщалось, что боец UFC получил жуткую травму носа после удара коленом.