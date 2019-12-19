Комми поблагодарил Ломаченко за поддержку

Новости спорта:Ричард Комми отметил боксерские качества украинского чемпиона. -

Экс-чемпион IBF в легком весе Ричард Комми поздравил обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко с новогодними праздниками.

Боксер опубликовал в своем Instagram совместное фото с украинцем.

"Было приятно видеть Василия Ломаченко и его команду до и после моего боя. Он прекрасный боксер, который собрал хорошую команду вокруг себя. Спасибо за поддержку, чемпион. Наслаждайся новогодними праздниками", - написал Комми.

Напомним, что недавно Комми проиграл свой пояс IBF в легком весе Теофимо Лопесу.