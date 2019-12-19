Скачать
Четверг, 19.12.2019
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Анси 19.12.19
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
Клопп поссорился с тренером соперников в полуфинале Клубного чемпионата мира
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года
ATP назвала лучшего теннисиста 2019 года

МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне

МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады в Лондоне
22:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Помимо этого организация аннулировала все результаты Алексея Торохтия с августа 2012 года по август 2015.

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Организация лишила штангиста золотой медали Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в категории до 105 кг. Теперь Торохтий обязан вернуть полученные за победу награду, диплом и значок.

Причиной подобного решения стало нарушение антидопинговых правил, которое выиявили в ходе проверки проб участвовавших в соревнованиях спортсменов. В анализах украинца нашли запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Из-за этого МОК аннулировал все результаты украинца с августа 2012 года по август 2015.

МОК не сомневается в наличии манипуляций с базой данных Московской лаборатории

Помимо этого международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала Торохтия до 17 декабря 2020-го за нарушение антидопинговых правил.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, МОК, Тяжелая атлетика, Алексей Торохтий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Он из космоса: Роналду забил гол с высоты 2,56 метра (Видео)
02 Лопес назвал единственный способ победить Ломаченко
03 Ливерпуль вырвал победу у Монтеррея в полуфинале клубного чемпионата мира
04 Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
05 Барселона и Реал завершили Эль-Класико миром (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь