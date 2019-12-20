Обзор 21-го тура Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч (Видео)

Новости спорта:«Донбасс» и «Белый Барс» одержали уверенные победы над «Ледяными Волками» и МХК «Динамо».

Вчера, 19 декабря, состоялся 21-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого «Донбасс» с хет-триком Виталия Карамнова обыграл «Ледяных Волков», «Белый Барс» уверенно преодолел МХК «Динамо», а «Днепру» из-за технических неполадок на арене засчитали техническое поражение.

«Донбасс» – «Ледяные Волки» 7:1 (2:0, 2:0, 3:1)

Первый после двухнедельной международной паузы поединок был сыгран в Дружковке, где местный «Донбасс» принимал киевских «Ледяных Волков». В ходе встречи дончане смогли отправить в ворота столичной команды 7 шайб, пропустив взамен только одну. Стоит отметить, что 3 гола из 7 донецкие хоккеисты забросили, играя в большинстве. А после недавних неудачных матчей против «Кременчука», это явный показатель работы над своими ошибками.

К слову, свою единственную шайбу «Волки» забросили в меньшинстве, когда Никита Шабанов смог вырваться в контратаку и забросить шайбу престижа в ворота Александра Качулы.

Еще одним героем матча стал Виталий Карамнов, который записал на свой счёт сразу три шайбы, а его партнёры по команде Никита Колесниковс и Александр Васильев оформили ассистентские хет-трики.

После этого поединка дончанам удалось набрать 40 очков и сократить отставание от второго места на 1 балл, имея 1 поединок в запасе.

«Белый Барс» – МХК «Динамо» 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Можно считать, что этот поединок для МХК «Динамо» стал одним из лучших в этом сезоне. Да, харьковчане не смогли одержать победу над "барсами", однако смогли дать уверенный отпор противникам, завершив игру с минимальной разницей шайб.

Единственное, чего действительно не хватило гостям, так это результативных атак, которые бы позволили отыгрывать пропущенные шайбы. Отметим, что "динамовцы" смогли прервать "сухую" серию Кирилла Кучера, которая длилась три матча кряду - единственной шайбой харьковчан отметился Евгений Абаджян.

У «Белого Барса» свой шанс проявить себя получили молодые игроки и это дало свои плоды - все 4 шайбы "барсов" забросила именно молодая часть коллектива Константина Буценко. Результативными бросками отметились Никита Лесников, Дмитрий Зозовский, Назар Ружников и Артем Шиманский.

Таким образом, после 21 тура УХЛ-Пари-Матч «Белый Барс» набрал 31 очко, но так и остался на четвертой строчке, а МХК «Динамо» с 1 баллом закрепился на шестом месте.

Тур должен был завершиться в Херсоне, где в центральном матче тура сыграли бы «Днепр» и «Кременчук». Однако, из-за технических неполадок на арене «Фаворит» в Херсоне матч был отменен, и согласно пункту 1.4 статьи 13 Дисциплинарного регламента Украинской хоккейной лиги, команде «Днепр» засчитано техническое поражение за необеспечение клубом-хозяином необходимых условий проведения матча.