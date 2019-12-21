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МХК Динамо добыл первую победу в сезоне, обыграв Ледяных Волков

МХК Динамо добыл первую победу в сезоне, обыграв Ледяных Волков
19:20 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Шайбой престижа в составе киевлян отметился Иван Федосов.

Сегодня, 21 декабря, в Харькове стартовал 22-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч. В рамках первого матча тура встретились местный МХК «Динамо» и столичные «Ледяные Волки».

Первый период команды провели без заброшенных шайб, но с массой хороших голевых моментов. Единственное, чего действительно не хватило клубам - это реализации своих шансов у ворот противника. Исходя из этого на перерыв "динамовцы" и киевляне ушли с нулями на табло. 

Вторую двадцатиминутку киевляне начали гораздо увереннее своих визави, но ни один из своих моментов подопечные Руслана Борисенко использовать так и не смогли, оставив ворота Михаила Шевчука сухими. А вот харьковчане, под конец периода, смогли завладеть инициативой и открыть счёт в матче - точным броском в ворота Максима Дуве отметился Павел Борисов.

Пропустили «Ледяные Волки» и на старте заключительного отрезка встречи - на 40-й секунде в воротах Максима Дуве отметился Евгений Абаджян и сделал преимущество своей команды еще более комфортным. Вплоть до конца поединка, даже при обильных атаках от киевлян, ворота Михаила Шевчука оставались нетронутыми, однако за 7 секунд до завершения встречи Иван Федосов мощным броском прошил голкипера и лишил его права на первый в сезоне шатаут.

Таким образом, МХК «Динамо» добыл первую победу в текущем сезоне УХЛ-Пари-Матч и прервал свою 19-матчевую серию поражений, заработав в общей сложности 4 балла.

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МХК «Динамо» — «Ледяные Волки» 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 Борисов (Абаджян, Геворкян), 36:02; 2:0 Абаджян (Геворкян, Фирсов), 40:40; 2:1 Федосов (Шабанов, Воронин), 59:53.

МХК Динамо: Шевчук (Вязовов); Фирсов (К) - Наливайко (А), Панков - Савченко, Трапезников - Швоев; Геворкян (А) - Борисов - Абаджян, Фёдоров - Черноморченко - Шилкин, Харин - Праведный - Абдулаев, Бутенко. 

Ледяные Волки: Дуве (Романов); Воронин (А) - Сысак, Федосов - Привалихин, Лисин - Боронило; Микульчик - Воробьёв - Шабанов, Мкртчян - Дворник (К) - Овчинников, Андрющенко - Чуйков - Зык. 

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Хоккей, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
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