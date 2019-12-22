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Биатлон. Сегодня в Анси пройдут масс-старты: где и когда смотреть

Биатлон. Сегодня в Анси пройдут масс-старты: где и когда смотреть
09:28 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Сегодня, 22 декабря в Анси пройдут две гонки в рамках 3-го этапа Кубка мира по биатлону.

Трое украинских биатлонистов - Дмитрий Пидручный, Елена Пидгрушная и Дарья Блашко сумели отобраться в первые масс-старты сезона на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

В гонке с массовым стартом выступают 30 спортсменов: 25 лучших из общего зачета и пятерка лучших на конкретном этапе. Дмитрий Пидручный занимает 16-е место в общем зачете, и, соответственно, выступит в мужской гонке.

Елена Пидгрушная и Дарья Блашко побегут гонку у женщин. Пидгрушная занимает 16-е место в рейтинге Кубка мира. А Блашко набрала 35 очков в Анси и сумела пробиться в 30-ку масс-старта. Сегодня в гонке преследования Блашко показала свой лучший результат в карьере - 17-е место. Масс-старт в Анси станет для нее первым в карьере на этапе Кубка мира.

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Мужской масс-старт в Анси будут бежать 22 декабря в 13:10, а женский - в 15:15. Обе гонки в прямом эфире покажете телеканал UA-Перший

Напомним, сегодня в гонке преследования Пидгрушная финишировала 12-й и показала лучший результат среди украинских биатлонистов.

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Биатлон, Кубок мира по биатлону, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону, Анси-2019.
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