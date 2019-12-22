Зеленский поздравил сборную Украины с успешным выступлением на Дефлимпийских играх

Новости спорта:Сборная Украины заняла второе общекомандное место.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную с успешным выступлением на нынешних Дефлимпийских играх в Италии.

Поздравления глава государства опубликовал в Facebook.

"Поздравляю украинскую сборную с успешным выступлением на ХIХ зимних Дефлимпийских играх, проходивших в Италии. 11 медалей и 2 место в командном зачете - это не просто статистика. Эти достижения дефлимпийцев демонстрируют миру наш непобедимый дух, а главное - вдохновляют каждого украинца никогда не сдаваться и преодолевать любые трудности", - написал он.

Зеленский поблагодарил каждого чемпиона и призера и отметил, что очень ими гордится.

Зимние Дефлимпийские игры состоялись 12-21 декабря в Италии.

В Италию поехали 34 украинских спортсмена - 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах.

На прошлых Дефлимпийских играх спортсмены показали лучший результат за всю зиму дефлимпийскую историю Украины, войдя в четверку сильнейших команд мира по общему количеству наград и завоевав восемь медалей, среди которых пять серебряных и три бронзовых.