Экхофф выиграла женский масс-старт в Анси

Новости спорта:Завершился женский масс-старт Кубка Мира в Анси.

Сегодня, 22 декабря, прошел женский масс-старт на Кубке мира по биатлону во французском Анси.

Украину представили Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.

В масс-старт попали 25 лучших биатлонистов по общему зачету Кубка мира и 5 лучших биатлонистов по сумме баллов за этап, на котором проводится масс-старт.

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф.

Елена Пидгрушная стала 19-й с тремя промахами, Дарья Блашко стала 29-й с тремя промахами.

Результаты гонки:

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 38.52,8 (2)

2. Доротея Вирер (Италия) – 1.24,9 (2)

3. Линн Перссон (Швеция) – 1.25,1 (2)...

19. Елена Пидгрушная (Украина) – 3.16,2 (3)...

29. Дарья Блашко (Украина) – 6.30,6 (2)..