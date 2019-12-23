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"Чем богаты, тем и рады": Пидгрушная - о выступлениях Украины на Кубке мира

"Чем богаты, тем и рады": Пидгрушная - о выступлениях Украины на Кубке мира
08:29 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Лидер сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная подвела итоги первых трех этапов Кубка мира.

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала масс-старт в Анси, а также подвела итоги первым трем этапам Кубка мира.

"Лыжи сегодня отработали отлично! Никаких претензий, наоборот, большое спасибо сервисменам. Конечно, уже сложно, но опять же, все в одинаковых условиях - кто быстрее восстановился, у кого этот процесс дольше длится. Бежалось, как бежалось.

Вчера на последнем круге мне очень плохо стало физически. Плохо сегодня спала - очень трудно отходила от предыдущих двух дней. Думала, сегодня будет еще хуже, но все же удалось как-то настроиться - могла держаться в группе и где-то побороться. Не скажу, что разочарована сегодняшней гонкой, но если бы стреляла на ноль, было бы лучше.

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Восстановление... Чем богаты, тем и рады! Не говорю о других странах, у нас, что может врач, массажист, да и сами - то делаем по максимуму.

Три промаха для меня на сегодняшний день - многовато, но посмотрела как другие стреляли, то три промаха - это еще и хорошо! Просто второй день подряд бежать под ливнем - очень сложно!

Я очень довольна этим триместром, началом сезона! Никто не мог и подумать весной, когда были вопросы, смогу ли я вообще продолжать выступать, что все сложится именно так", - отметила Пидгрушная в эфире UA:Перший.

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Биатлон, Елена Пидгрушная, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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