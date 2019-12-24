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Как происходит подготовка велосипедистов зимой: рассказывает Яна Беломоина

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Как происходит подготовка велосипедистов зимой: рассказывает Яна Беломоина
14:22 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф Redbull Фото: redbullcontentpool.com

Новости спорта:На какие этапы делится подготовка, сколько она длится и какой график спортсмена зимой.

Соревновательный сезон для большинства летних видов спорта длится с апреля по сентябрь-октябрь. Но это не значит, что зимой спортсмены отдыхают: подготовка в этот период является ответственной и определяет весь дальнейший сезон.

Украинская велосипедистка Яна Беломоина рассказала об особенностях зимней подготовки и ее важности для спортсменов.

Почему зимняя подготовка важна для спортсменов?

Зимой атлеты более работают над направлениями, на которые не хватает времени во время сезона. Прежде всего это силовая подготовка, работа в зале, бег, походы в горы. Если говорить обо мне, то больше уделяю внимание зала, работаю со штангой и в разных направлениях, чтобы увеличить мышечную вес.

Если весь сезон велосипедиста взять за пирамиду, то зимняя подготовка - ее основа, фундамент. Мы строим тело, которое должно работать весь сезон. Благодаря большому объему силовой подготовки мы набираем несколько килограммов, добавляем силы, которые затем в процессе гонок переводим в велосипед.

Сколько длится зимняя подготовка и на какие этапы делится?

Обычно, соревновательный сезон заканчивается в сентябре, тогда я делаю месяц отдыха. Затем с тренером обсуждаем, как будет складываться сбор, которые гонки и когда планируем. За основу берем календарь следующего сезона и от этого отталкиваемся при составлении плана, когда нужно «садиться» на велосипед, какой профиль трасс на собрании нужен и так далее.

Моя зимняя подготовка начинается в середине ноября и продолжается до марта. За это время проходит несколько этапов:

ноябрь-декабрь: насыщенная работа в зале (основа - силовая подготовка), катание на велосипеде только при хороших хороших погодных условий, в основном велостанок перед и после тренировок;

январь: выезд на зарубежный сбор, уменьшение интенсивности работы в зале, начало накатки километража на велосипеде (объемные тренировки);

февраль: второй зарубежный сбор, полностью сосредоточен на катании и технике, а в конце месяца - первые старты;

март: предсезонные старты.

График спортсмена во время зимней подготовки

Мой график: тренировки шесть раз в неделю, один день выходной. Но если я действительно очень устала, нет сил начать день с тяжелой тренировки, то могу корректировать план подготовки.

Вот обычный недельный график во время первого этапа подготовки:

Работа в зале - 6 раз. Разминка на велостанке (30 мин.), Программа тренировки (90-150 мин.), Заминка на велостанке (20 мин.).

Плавание или сауна - 1 раз. Обычно, перед днем отдыха отвожу пол дня, чтобы быстрее восстановиться.

Бег и ходьба в горы не нормировано. Может быть раз в неделю, иногда - чаще.
Работа на велосипеде - до 2 раз. Только если позволяет погода, могу заменить зал на накатки километража (в субботу и воскресенье).

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Велоспорт, Яна Беломоина, Велосипед, Новости спорта.
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