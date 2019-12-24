Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

Топ-10 рейтинга
В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.
Флойд Мэйвезер (бокс) – 950 млн
Криштиану Роналду (футбол) – 800 млн
Лионель Месси (футбол) – 750 млн
Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн
Роджер Федерер (теннис) – 640 млн
Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн
Фил Микельсон (гольф) – 480 млн
Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн
Кевин Дюрант (баскетбол) – 425 млн
Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 400 млн долларов