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Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия

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Самые высокооплачиваемые спортсмены десятилетия
15:10 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год.

  • 1

    Топ-10 рейтинга

    В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.

    Флойд Мэйвезер (бокс) – 950 млн

  • 2

    Криштиану Роналду (футбол) – 800 млн

  • 3

    Лионель Месси (футбол) – 750 млн

  • 4

    Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн

  • 5

    Роджер Федерер (теннис) – 640 млн

  • 6

    Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн

  • 7

    Фил Микельсон (гольф) – 480 млн

  • 8

    Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн

  • 9

    Кевин Дюрант (баскетбол) – 425 млн

  • 10

    Льюис Хэмилтон («Формула-1») – 400 млн долларов

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Криштиану Роналду, Льюис Хэмилтон, Лионель Месси, Бокс, Мейвезер, Тайгер Вудс, Мэнни Пакьяо, Альманах-2019.
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