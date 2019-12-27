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На III зимних Юношеских Олимпийских играх Украину представят 39 спортсменов

На III зимних Юношеских Олимпийских играх Украину представят 39 спортсменов
12:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Это на 15 спортсменов больше, чем на прошлой Олимпиаде в Лиллехаммере.

Украину на III зимних Юношеских Олимпийских играх представят 39 спортсменов. Сине-желтые примут участие в 12 из 16 возможных дисциплин.

Украинцы представлены в биатлоне, лыжном двоеборье, хоккее 3х3, санном спорте, фигурном катании, шорт-треке, прыжках на лыжах, скелетоне, фристайле, горнолыжном спорте, лыжных гонках и сноубординге, сообщает официальный сайт Национального Олимпийского Комитета Украины.

Отметим, что III зимние Юношеские Олимпийские игры соберут 1880 спортсменов, из которых — 940 юношей и 940 девушек.

Напомним, что на прошлых играх в Лиллехаммере-2016 украинская сборная была представлена 23 спортсменами, а дуэт фигуристов Александры Назаровой и Максима Никитина принес наше команде серебро в дисциплине «Танцы на льду».

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III зимние Юношеские Олимпийские игры состоятся в швейцарской Лозанне 9 по 22 января 2020 года.

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Олимпийские игры, Олимпиада, НОК Украины, Юношеские Олимпийские игры.
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