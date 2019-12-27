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Обзор 23-го тура Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч (Видео)

Обзор 23-го тура Украинской хоккейной лиги — Пари-Матч (Видео)
14:25 Сегодня Телеграф УХЛ

Новости спорта:МХК «Динамо», «Белый Барс» и «Ледяные Волки» потерпели поражения от лидеров чемпионата.

Вчера, 26 декабря, завершился 23 тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого «Донбасс» разгромил МХК «Динамо», «Днепр» на выезде уверенно обыграл «Белый Барс», а «Кременчук» с разницей в 7 шайб выиграл у «Ледяных Волков».

МХК «Динамо» — «Донбасс» 1:9 (1:4, 0:1, 0:4)

Тур в Харькове начали один из лидеров чемпионата и аутсайдер турнирной таблицы «Донбасс» и МХК «Динамо». Дончане на правах фаворита матча еще на второй минуте встречи усилиями Кирилла Бондаренко и Олега Шишлянникова открыли счёт в матче, а до конца встречи только увеличивали счёт на табло, забросив в общей сложности 9 шайб.

В этом матче стоит отметить, что харьковчане смогли впервые в сезоне отличиться в воротах «Донбасса» - шайбу на свой счёт записал Михаил Геворкян. Еще одним героем матча стал харьковский голкипер Михаил Шевчук, который в очередной раз пытался свести до минимума пропущенные голы.

Таким образом, дублями в этом матче отметились Олег Шишлянников и Виталий Карамнов, а «Донбасс» заработал 3 очка и с 46 баллами продолжает догонять «Кременчук», который идет на первом месте.

«Белый Барс» - «Днепр» 2:6 (1:2, 1:2, 0:2)

В Белой Церкви тур продолжили местный «Белый Барс» и херсонский «Днепр». Учитывая то, что минувший тур оба клуба завершили поражениями - все хоккеисты были настроены только на победу в этом матче.

Первыми это доказали «щуки» - сначала херсонцы реализовали свое большинство на первых же его секундах, а потом, благодаря голу Кирилла Белоусова, и вовсе заработали комфортное преимущество. Однако, белоцерковцам вовремя удалось словить голевую удачу и усилиями Романа Благого отыграть одну шайбу. Дальше матч развивался по сценарию «Днепра» - «барсы» много атаковали, не используя свои моменты, а у херсонцев фактически каждый выход на ворота заканчивался шайбой. Таким образом, до конца матча на табло горели 6:2 в пользу херсонского клуба.

Стоит отметить, что несмотря на существенную ротацию в составе, «Днепр» смог найти хорошие сочетания, которые сходу показали результат - 4 шайбы на свой счёт записало первое звено «щук», а форвард Руслан Ромащенко заработал 4 (2+2) балла. Также своим дебютным голом за «Днепр» отметился экс-форвард «Донбасса» Александр Матерухин.

Таким образом, после этой победы херсонцы продолжили занимать третью позицию в чемпионате, отставая от «Донбасса» на три очка. «Барсы» идут на четвертом месте.

«Кременчук» - «Ледяные Волки» 8:1 (3:0, 5:1, 1:0)

Тур в Кременчуге завершили местный «Кременчук» и столичные «Ледяные Волки» и события в этом матче разворачивались точно по сценарию кременчугской команды. Киевляне смогли сдерживать стартовый натиск противника только до экватора первого периода, а потом посыпались и позволили противнику до первой сирены трижды отличиться в своих воротах.

И даже несмотря на то, что на старте второй двадцатиминутки Алексей Овчинников смог отыграть одну шайбу, однако кременчужанам вовремя удалось перехватить инициативу и еще 5 раз отличиться в воротах нового голкипера киевлян Никиты Петленко. В заключительном отрезке встречи команды существенно сбавили скорости, однако это не помешало Николаю Киселеву поставить мощную точку в матче и установить окончательный счёт 8:1 на табло.

Стоит отметить, что по ходу этого поединка один из лидеров «Кременчука» Дмитрий Созонов заработал 4 (2+2) очка, а его партнер по команде Глеб Бондарук отметился 3 (1+2) баллами.

После этого поединка креенчужане с 62 очками продолжают занимать 1 место в таблице, а киевляне с 11 баллами остались на пятой строчке. 

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Белый Барс.
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