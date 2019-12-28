Беленюк: Вопрос расчетов со спортивными федерациями решили

Новости спорта:Министерство культуры, молодежи и спорта полностью рассчиталось со спортивными федерациями олимпийских видов спорта.

Также МКМС рассчиталось и с НОК Украины. Об этом сообщил двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк в своем Facebook.

“По последней информации, вопрос расчетов со спортивными федерациями олимпийских видов спорта и НОК Украины - решен. Борьба была напряженная, но результативная... Власть показала приоритетность спорта в нашей стране”, - написал Беленюк.

Как сообщалось, 18 декабря президент Федерации легкой атлетики Игорь Гоцул заявил, что украинские легкоатлеты не проведут сборы перед Олимпиадой из-за отсутствия финансирования со стороны Министерства культуры, молодежи и спорта. 23 декабря министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что финансирование федераций олимпийских видов спорта уже полностью восстановлено.

Позднее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин пояснил ситуацию: “В этом месяце 438 млн гривен объем вообще на спорт от министерства спорта. На 17-е число объем этих долгов составил около 90 миллионов гривен. На утро 24 декабря осталось 10 миллионов гривен проблемного долга. Думаю, максимум 26 числа этот долг закроется”.