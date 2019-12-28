Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке

В немецком Гельзенкирхене, на стадионе Veltins-Arena, в рамках традиционной Рождественской гонки (World Team Challenge) прошла финальная гонка преследования. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.
Преследование
1. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (2) 32:40,9
2. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3) +25,7
3. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (5) +32,5
4. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (5) +33,1
5. Доротея Вирер / Лукас Хофер (9) +1:03,4
6. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (7) +1:03,9
7. Лена Хекки / Беньямин Вегер (8) +1:04,3
8. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:10,5
9. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (7) +1:48,2
10. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (8) +2:50,1
Напомним, сегодня состоялась еще одна гонка на стадионе в Шальке. Украинцы Меркушина и Пидручный заняли в нем 3-е место.