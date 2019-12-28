Украинцы заняли еще и второе место в Рождественской гонке

Новости спорта:Состоялась гонка преследования в рамках традиционной Рождественской гонки.

В немецком Гельзенкирхене, на стадионе Veltins-Arena, в рамках традиционной Рождественской гонки (World Team Challenge) прошла финальная гонка преследования. Предлагаем вам ознакомиться с результатами.

Преследование

1. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (2) 32:40,9

2. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3) +25,7

3. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (5) +32,5

4. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (5) +33,1

5. Доротея Вирер / Лукас Хофер (9) +1:03,4

6. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (7) +1:03,9

7. Лена Хекки / Беньямин Вегер (8) +1:04,3

8. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:10,5

9. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (7) +1:48,2

10. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (8) +2:50,1

Напомним, сегодня состоялась еще одна гонка на стадионе в Шальке. Украинцы Меркушина и Пидручный заняли в нем 3-е место.