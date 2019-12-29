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Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)

Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в первом раунде (Видео)
12:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона на шоу Bellator 237.

В Сайтаме (Япония) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 237, главным событием которого стал бой между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.

Емельяненко сразу же завладел преимуществом и отправил своего соперника в нокаут в первом раунде.

Емельяненко провёл 46 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 39 побед и потерпел 6 поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 14 поражений в 52 боях.

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Ранее в преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам россиянин уступил сопернику, показав на весах 109 кг, в то время как вес Джексона составил 120,2 кг.

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