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Донбас по буллитам обыграл Кременчуг

Донбас по буллитам обыграл Кременчуг
20:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: УХЛ

Новости спорта:Чемпион Украины в тяжелом матче обыграл лидера УХЛ.

В рамках 23-го тура Украинской хоккейной лиги Донбасс сумел дожать Кременчуг в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В первом периоде гости вышли вперед благодаря усилиям Пукса. После перерыва команды обменялись шайбами — Милехин сравнял счет, а спустя минуту Бондарук вновь восстановил преимущество Кременчуга. Впрочем, еще во втором периоде Коренчук забросил вторую шайбу Донбасса в матче и нивелировал лидерство гостей.

В третьем периоде и овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, поэтому матч перешел в серию буллитов, где из девяти ударов точным оказался лишь бросок Милехина — 3:2 в пользу Донбасса.

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В активе Кременчуга 60 очков, преимущество над вторым Донбассом составляет 12 очков, однако у дончан есть матч в запасе.

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ХК Донбасс, ФХУ, ХК Кременчуг, УХЛ.
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