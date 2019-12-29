Донбас по буллитам обыграл Кременчуг

Новости спорта:Чемпион Украины в тяжелом матче обыграл лидера УХЛ.

В рамках 23-го тура Украинской хоккейной лиги Донбасс сумел дожать Кременчуг в серии послематчевых буллитов — 3:2.

В первом периоде гости вышли вперед благодаря усилиям Пукса. После перерыва команды обменялись шайбами — Милехин сравнял счет, а спустя минуту Бондарук вновь восстановил преимущество Кременчуга. Впрочем, еще во втором периоде Коренчук забросил вторую шайбу Донбасса в матче и нивелировал лидерство гостей.

В третьем периоде и овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, поэтому матч перешел в серию буллитов, где из девяти ударов точным оказался лишь бросок Милехина — 3:2 в пользу Донбасса.

В активе Кременчуга 60 очков, преимущество над вторым Донбассом составляет 12 очков, однако у дончан есть матч в запасе.