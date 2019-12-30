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Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру

Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру
14:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру через два года.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28-0) может завершить карьеру через два года. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

«Ждем только победу [в бою против Фергюсона]. Думаю, что через год или два Хабиб закончит карьеру. У него хорошая карьера, но вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда заканчивать. Он прошел большой путь, было много сложных травм».

«Мне не интересен реванш с Конором. У нас впереди соперник с 12 победами подряд. Это будет лучший бой в истории UFC», — заявил Нурмагомедов-старший в интервью События в мире бокса и ММА.

«Тактика на бой? Будем пробовать в 1-2 раунде уронить Фергюсона в стойке. Считаю, что он раньше Хабиба пойдет в размен ударами».

В своем последнем бою 31-летний Нурмагомедов удушающим приемом в третьем раунде победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28-0) и американцем Тони Фергюсоном (25-3) должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз признался, что на январь 2020 года планировался поединок между Нурмагомедовым и непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером (50-0, 27 KO).

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов.
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