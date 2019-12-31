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"Заставлял меня оскорблять соперников": Экс-чемпион UFC раскритиковал Уайта

"Заставлял меня оскорблять соперников": Экс-чемпион UFC раскритиковал Уайта
18:22 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Крис Вайдман рассказал о необычном разговоре с главой промоушена Даной Уайтом.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман рассказал о необычном разговоре с главой промоушена Даной Уайтом накануне первого боя с Андерсоном Силвой.

"Уайт сказал: "Ты ничего не делаешь для популяризации этого боя. Билеты никто не покупает, продажи платных трансляций также никого не интересуют". После этого вообще не знал, что делать. Очень сильно волновался, поскольку мне нужно было стать тем, кем я не являюсь. Мне не понравилось то, что надо было оскорблять Силву. Оказалось, что для популярности побед недостаточно.

Тогда я написал твит. Не помню, что там было, немного дерьма о том, что я побью Андерсона. Скопировал и отправил его Дане: "Я запостил это, чтобы ты был в курсе. Надеюсь, теперь ты рад". Уайт лишь ответил, что никогда так не делал.

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В тот момент я подумал: "Черт, Андерсон Силва, конечно, крутой боец. Теперь все давление на мне, ведь меня никто не знает". Уайт заставлял меня оскорблять соперников. Я себя очень плохо чувствовал после этого", - приводит слова Вайдмана thebodylockmma.com.

Ранее бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон раскритиковал промоушен за ведение нечестных переговоров.

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MMA, Дана Уайт, UFC, Новости ММА, Крис Вайдман.
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