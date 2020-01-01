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Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия

Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия
07:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Хабиб даже не в первой пятерке списка.

Авторитетный портал MMA Junkie опубликовал список десяти лучших бойцов десятилетия.

На первой строчке оказался Джон Джонс, который является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Второе место занял бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, а замкнул тройку лучших американец Дэниел Кормье.

Ирландский боец Конор Макгрегор, ранее владевший титулами в двух весовых категориях, расположился на пятой строчке. А действующий чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, занял в этом рейтинге восьмое место.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Дэниел Кормье

4. Жорж Сен-Пьер

5. Конор Макгрегор

6. Аманда Нуньес

7. Ронда Роузи

8. Хабиб Нурмагомедов

9. Жозе Алдо

10. Макс Холлоуэй

Ранее сообщалось, что Макгрегор показал свою отличную форму перед возвращением в октагон.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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