Макгрегор выше Нурмагомедова в рейтинге лучших бойцов десятилетия

Авторитетный портал MMA Junkie опубликовал список десяти лучших бойцов десятилетия.
На первой строчке оказался Джон Джонс, который является действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе. Второе место занял бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, а замкнул тройку лучших американец Дэниел Кормье.
Ирландский боец Конор Макгрегор, ранее владевший титулами в двух весовых категориях, расположился на пятой строчке. А действующий чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов, занял в этом рейтинге восьмое место.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джон Джонс
2. Деметриус Джонсон
3. Дэниел Кормье
4. Жорж Сен-Пьер
5. Конор Макгрегор
6. Аманда Нуньес
7. Ронда Роузи
8. Хабиб Нурмагомедов
9. Жозе Алдо
10. Макс Холлоуэй
Ранее сообщалось, что Макгрегор показал свою отличную форму перед возвращением в октагон.