Скачать
Среда, 01.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Капитан "Черкасских Мавп" Кольченко - о кумирах, уровне Суперлиги и планах
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Свитолина вошла в список самых титулованных теннисисток десятилетия
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера
Игрок Шахтера стал звездой благотворительного вечера

Велогонщики устроили драку прямо на трассе (Видео)

Велогонщики устроили драку прямо на трассе (Видео)
18:52 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:На последних метрах гонки произошел завал, который был спровоцирован контактом между Максимилианом Вальшайдом и Флорианом Сенешалем.

Однодневная гонка высшей категории Sparkassen Münsterland Giro закрывала шоссейный сезон в Германии. Победу в ней одержал колумбиец Альваро Ходч из Deceuninck – Quick Step, но всеобщее внимание было обращено к другим велосипедистам.

На последних метрах гонки произошел завал, который был спровоцирован контактом между Максимилианом Вальшайдом из Team Sunweb и Флорианом Сенешалем из Deceuninck – Quick Step).

Сенешаль оказался на асфальте, но сумел избежать серьезных травм. После гонки он подошел к Вальшайду, который является самым высоким и тяжелым гонщиком в мировом туре (рост 199 см, вес – 89 кг), и ударил того по каске. Правда, партнеры быстро оттащили Сенешаля от визави:

Напомним, ранее испанские велосипедисты спасли от гибели тонущего оленя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Велоспорт, Новости велоспорта, Максимилиан Вальшайд, Флориан Сенешал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Седан, Зеленский и собаки: как Зинченко встретил Новый год
02 Анчелотти назвал лучшую команду Европы
03 Все дело в шляпе: как Шевченко встретил Новый год
04 Ювентус готов продлить контракт с Роналду: условия
05 Санта Клаус и агент: как Ярмоленко встретил Новый год (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь