Велогонщики устроили драку прямо на трассе (Видео)

Новости спорта:На последних метрах гонки произошел завал, который был спровоцирован контактом между Максимилианом Вальшайдом и Флорианом Сенешалем.

Однодневная гонка высшей категории Sparkassen Münsterland Giro закрывала шоссейный сезон в Германии. Победу в ней одержал колумбиец Альваро Ходч из Deceuninck – Quick Step, но всеобщее внимание было обращено к другим велосипедистам.

На последних метрах гонки произошел завал, который был спровоцирован контактом между Максимилианом Вальшайдом из Team Sunweb и Флорианом Сенешалем из Deceuninck – Quick Step).

Сенешаль оказался на асфальте, но сумел избежать серьезных травм. После гонки он подошел к Вальшайду, который является самым высоким и тяжелым гонщиком в мировом туре (рост 199 см, вес – 89 кг), и ударил того по каске. Правда, партнеры быстро оттащили Сенешаля от визави:

Напомним, ранее испанские велосипедисты спасли от гибели тонущего оленя.