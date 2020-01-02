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На Новый год биатлонисты бросили главного тренера в снег

На Новый год биатлонисты бросили главного тренера в снег
08:10 Сегодня Телеграф UA:БІАТЛОН

Новости спорта:Наставник сборной Украины – о том, как команда встретила 2020-й.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра рассказал, как биатлонисты встретили 2020 год.

«Мы немного посидели вместе с Витой и Валей Семеренко. Они вместе с ребятами готовили праздничный ужин. Были и салат «Оливье», и «Шуба». Не хватало только словацких колбасок. Ребята сделали «подарок» - бросили меня в снег на стрельбище. 1 января у нас выходной, а завтра - снова к тренировкам. Уже 6 января отправляемся в немецкий Оберхоф, туда сразу приедет Сергей Семенов», - сказал Санитра.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и одержал первую домашнюю победу с октября.

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Сборная Украины, Биатлон, Новости биатлона, Юрай Санитра.
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