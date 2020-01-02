Тренер Серроне: У Конора гораздо больше проблем, чем у нас

Новости спорта:Джафари Ванье считает, что у Конора только один козырь перед его подопечным.

Тренер бойца UFC Дональда Серроне, Джафари Ванье, поделился мыслями о предстоящем поединке своего подопечного против Конора Макгрегора.

"У Макгрегора должно быть куда больше поводов для беспокойства, чем у нас. У Конора просто есть левая рука, а у нас было много досрочных побед. Никто не видел, как Макгрегор выглядит в партере. Никто уже давно не видел, просто как Конор дерется.

В наших планах довести бой до конца. У Конора гораздо больше проблем, чем у нас. Нам просто нужно побеспокоиться о левой руке Макгрегора в первом раунде", – приводит слова Ванье MMAJunkie.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получит титульный бой в случае победы над Серроне.