Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года

Новости спорта:Беленюк попал в тройку лучших борцов года в мире.

United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019", за которую боролся украинец Жан Беленюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерацию греко-римской борьбы Украины.

Победителями стали Фрэнк Чамизо (Италия) в вольной борьбе Виктор Лоринца (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менса (США) в женской борьбе.

Также были определены борцы, занявшие второе и третье место. Беленюк получил 82 очка и отстал от победителя на 10 баллов - 3 место.

Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта полностью рассчиталось со спортивными федерациями олимпийских видов спорта.