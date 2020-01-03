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Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года

Нардеп "Слуги народа" попал в тройку лучших борцов 2019 года
00:41 Сегодня Телеграф УНН

Новости спорта:Беленюк попал в тройку лучших борцов года в мире.

United World Wrestling объявил лауреатов премии "Борец года 2019", за которую боролся украинец Жан Беленюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерацию греко-римской борьбы Украины.

Победителями стали Фрэнк Чамизо (Италия) в вольной борьбе Виктор Лоринца (Венгрия) в греко-римской и Тамира Менса (США) в женской борьбе.

Также были определены борцы, занявшие второе и третье место. Беленюк получил 82 очка и отстал от победителя на 10 баллов - 3 место.

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Напомним, Министерство культуры, молодежи и спорта полностью рассчиталось со спортивными федерациями олимпийских видов спорта.

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Все по теме:

Борьба, Жан Беленюк, Фрэнк Чамизо, Виктор Лоринца, Тамира Менса, Борец года 2019.
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