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Макгрегор: Нурмагомедов боится реванша со мной

Макгрегор: Нурмагомедов боится реванша со мной
07:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Конор Макгрегор объяснил, почему Нурмагомедов не хочет выходить с ним на бой.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор убеждён, что Хабиб Нурмагомедов избегает реванша с ним по причине страха.

«Он дрожит. Этот мужик дрожит. Нурмагомедов не хочет этой встречи. Он просто не хочет такого боя. Я чувствую запах его дерьма. Он просто-напросто боится. Но все хотят реванша. Этого хочет Дэна Уайт, и этого хотим все мы. Он может бегать от этого поединка, но он не может спрятаться. Я жду нашей встречи.

Что касается нашего первого боя, то считаю, что я выиграл первый раунд. Он доминировал в партере, но я его перебил в стойке. Во втором раунде ему повезло поймать меня ударом, и у него получилась отличная пятиминутка.

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После я выиграл третий раунд. Даже во время размена в четвёртом раунде я выигрывал до того момента, пока не попался. Наш поединок состоялся после ужасного тренировочного лагеря. Я просто не проявил уважения к тем людям, которые верили в меня", — приводит слова ирландца MMA Fighting.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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