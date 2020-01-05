Донбасс и Белый Барс результативно провели первый матч года в УХЛ

Новости спорта:Донбасс уверенно разобрвлся с Белым Барсом.

Первая игра 2020 года началась сразу с приятных новостей: после паузы более чем в месяц на лед вернулся капитан дончан Виктор Захаров, который с первых секунд начал играть во второй тройке нападения вместе с Никитой Милехиным и Ильей Коренчуком. Также отметим первое с середины ноября появление в заявке защитника Клэя Уилсона.

В первом периоде команды обменялись удалениями, но реализовать свои двухминутки не смогли. В равной борьбе «Донбасс» все-таки сумел открыть счет ближе к концу периода. Точным броском отличился Александр Яковлев – это первая шайба УХЛ в 2020 году.

На старте второго периода Сергей Бабинец сравнял счет в матче, чем по-настоящему завел донецкую команду. В течение почти двухминутного игрового отрезка «Донбасс» забросил три шайбы подряд, забивали Никифоров, Захаров и Карпенко. Такой ответ заставил Константина Буценко взять тайм-аут. После паузы гости вновь вернулись в игру, а за 22 секунды до второго перерыва отыграли еще один гол.

Дебют третьего периода также остался за «Белым Барсом». На 42-й минуте Дмитрий Зозовский сократил отставание своей команды до минимума, но и тут «Донбасс» нашелся, что ответить. Красивая и быстрая атака сходу удалась Большакову и Милехину, которые доставили игровой снаряд на дальнюю штангу Уилсону, американец забросил свою вторую шайбу в сезоне.

Уже ближе к концу периода Милехин вновь классно проассистировал партнеру, на этот раз он помог отличиться Коренчуку. Красивую точку в игре поставил лучший бомбардир нашей команды Виталий Лялька – 7:3.