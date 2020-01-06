Макгрегор - Серроне: слова американца перед боем

Новости спорта:Дональд Серроне поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора

Боец Дональд Серроне (36-13-1) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (21-4). Американец уверен, что он лучше соперника.

«Чувствую ли я себя лучше, как боец смешанных единоборств? Да, абсолютно. Я прошел через многое, побывал в больших боях. Проходил этот путь много раз. Это будет мой 51-й бой в ММА. Я делал это чаще, чем кто-либо другой».

«Мне было все равно. Они позвонили мне и сказали, что Конор хочет драться со мной в полусреднем весе. Я ответил: «Да, давайте сделаем это». С нетерпением жду боя», — цитирует Серроне Mmafighting.com.

Бой между Конором и Серроне состоится 18 января в Лас-Вегасе. Билеты на турнир UFC 246, главным событием которого станет поединок между ирландцем и американцем, были проданы за один день.

Макгрегор не дрался с октября 2018 года, когда он проиграл в поединке за звание чемпиона UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл в двух последних боях: против Тони Фергюсона в июне и Джастина Гэтжи в сентябре.