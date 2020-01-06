Форвард сборной Канады признан MVP молодежного ЧМ по хоккею

Новости спорта:Алексис Лафренье признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею.

Нападающий сборной Канады Алексис Лафренье признан самым ценным игроком молодежного чемпионата мира по хоккею, которой проходил в Чехии.

18-летний Лафренье провел пять матчей на мировом первенстве, набрав 10 очков (4 шайбы и 6 ассистов). Также Алексис был признан лучшим нападающим турнира.

Лучшим голкипером чемпионата мира стал Джоэл Хофер из Канады, лучшим защитником — швед Расмус Сандин.

В финальном матче Канада обыграла Россию (4:3), отыгравшись со счета 1:3. Лафренье в этом поединке отдал две результативные передачи.