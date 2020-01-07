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Участник Олимпиады-1980 начал тренировать Макгрегора

Участник Олимпиады-1980 начал тренировать Макгрегора
14:30 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Конор Макгрегор начал сотрудничать с Филом Сатклиффом.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, приступил к сотрудничеству с бывшим боксёром Филом Сатклиффом, который выступал на летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году, сообщает издание Irish Boxing.

Ранее Сатклифф уже сотрудничал с Макгрегором. Предполагается, что он будет присутствовать в углу бойца, когда тот выйдет на поединок с американцем Дональдом Серроне. Бой Макгрегора и Серроне состоится на турнире UFC в Лас-Вегасе 18 января.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. В активе ирландца 21 победа в 25 боях в MMA.

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MMA, Новости ММА, Конор Макгрегор, Смешанные единобортсва.
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