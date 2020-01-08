Биатлон. Украинка Блашко не выступит в Оберхофе: названа причина

Новости спорта:Украинская биатлонистка Дарья Блашко пропустит этап Кубка мира в Оберхофе.

Дарья Блашко пропустит этап Кубка мира в Оберхофе из-за болезни, о чем сообщил тренер женской сборной Украины Валерий Лесников в интервью UA:БІАТЛОН.

По его словам, на предстоящем этапе выступят Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко.

Кубок мира по биатлону возобновится 9 января. В Оберхофе запланированы спринтерские гонки, масс-старты и классические эстафеты.

Спринтерская гонка у женщин состоится завтра, 9 января. Эстафета пройдет в субботу, 11 января, а масс-старт — в воскресенье, 12 января.