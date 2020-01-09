Скачать
Четверг, 09.01.2020
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Игрок Реала Тони Кроос забил редкий гол в футболе (Видео)
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Десять лучших кикбоксеров Украины в 2019 году
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Шахтер выше МЮ и Ювентуса по забитым голам за последние 10 лет
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца
Динамо официально подтвердило трансфер бразильца

Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января

Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января
10:07 Сегодня Телеграф Фото: IBU

Новости спорта:Сегодня в Оберхофе стартует этап Кубка мира по биатлону.

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Начало гонки в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию смотрите на канале UA-Перший.

Украину представят Юлия Джима (6-й стартовый номер), Валентина Семеренко (41), Елена Пидгрушная (51), Вита Семеренко (57) и Анастасия Меркушина (90).

Расписание этапа в Оберхофе

09.01.2020 - 15:30 - Спринт, женщины

10.01.2020 - 15:30 - Спринт, мужчины

11.01.2020 - 13:00 - Эстафета, женщины

11.01.2020 - 15:15 - Эстафета, мужчины

12.01.2020 - 13:45 - Масс-старт, женщины

12.01.2020 - 15:30 - Масс-старт, мужчины

Вечером 8 января состоялась церемония открытия четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Улицы города в это время практически опустели - ведь все болельщики и гости города находились на центральной площади, где наряжена ёлка, установлена сцена и большой экран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Биатлон, Оберхоф, Новости биатлона.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рома потеряла Мхитаряна
02 Бывший игрок сборной Германии совершил каминг-аут
03 Усик: Я просто буду готовиться к бою с Джошуа
04 Состав женской сборной Украины на гонку 8 января
05 Неймар: Хотел бы поиграть вместе с Ибрагимовичем
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь