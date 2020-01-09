Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января

Новости спорта:Сегодня в Оберхофе стартует этап Кубка мира по биатлону.

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.

Начало гонки в 15:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию смотрите на канале UA-Перший.

Украину представят Юлия Джима (6-й стартовый номер), Валентина Семеренко (41), Елена Пидгрушная (51), Вита Семеренко (57) и Анастасия Меркушина (90).

Расписание этапа в Оберхофе

09.01.2020 - 15:30 - Спринт, женщины

10.01.2020 - 15:30 - Спринт, мужчины

11.01.2020 - 13:00 - Эстафета, женщины

11.01.2020 - 15:15 - Эстафета, мужчины

12.01.2020 - 13:45 - Масс-старт, женщины

12.01.2020 - 15:30 - Масс-старт, мужчины

Вечером 8 января состоялась церемония открытия четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Улицы города в это время практически опустели - ведь все болельщики и гости города находились на центральной площади, где наряжена ёлка, установлена сцена и большой экран.