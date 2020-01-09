Биатлон: где и когда смотреть гонку в Оберхофе 9 января

В четверг, 9 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону.
Начало гонки в 15:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию смотрите на канале UA-Перший.
Украину представят Юлия Джима (6-й стартовый номер), Валентина Семеренко (41), Елена Пидгрушная (51), Вита Семеренко (57) и Анастасия Меркушина (90).
09.01.2020 - 15:30 - Спринт, женщины
10.01.2020 - 15:30 - Спринт, мужчины
11.01.2020 - 13:00 - Эстафета, женщины
11.01.2020 - 15:15 - Эстафета, мужчины
12.01.2020 - 13:45 - Масс-старт, женщины
12.01.2020 - 15:30 - Масс-старт, мужчины
Вечером 8 января состоялась церемония открытия четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Улицы города в это время практически опустели - ведь все болельщики и гости города находились на центральной площади, где наряжена ёлка, установлена сцена и большой экран.