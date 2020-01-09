Стартует новый спортивный проект ROAD to WWFC BUCOVEL OPEN CUP!

Новости спорта:Закончились Новогодние и Рождественские праздники, а все поклонники смешанных боевых искусств уже заждались новых турниров!

Всемирная Лига WWFC, Украинская федерация смешанных боевых искусств UF MMA, международная беттинговая компания FAVBET и курорт Буковель представляют:

Новый спортивный проект ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, который будет проведен в три этапа.

Уже 18-го января в 20:00 в развлекательном центре БУКА курорта Буковель стартует первый этап серии, 22 февраля пройдет второй отборочный турнир, и наконец 14 марта фанаты ММА увидят финальные бои за пояс Чемпиона.

Турниры пройдут в формате ГРАН-ПРИ.

Соревноваться будут как спортсмены аматоры, так и спортсмены профессионалы.

Уже вскоре, 18 января сойдутся в противостоянии спортсмены аматоры весовых категорий до 70 кг и до 84 кг, а также профессионалы в категориях до 57 кг и до 70 кг.

Прямую трансляцию турнира смотрите на телеканале Хsport.

Лучшие бойцы среди профессионалов, которые смогут дойти к финалу, будут иметь возможность разыграть 30 000 гривен и получить Пояс Чемпиона ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP, также подписать долгосрочный контракт с WWFC Promotion для дальнейшего роста в качестве профессионального бойца ММА.

Лига WWFC и компания FAVBET также впервые в Украине проводят:

-денежные вознаграждения среди АМАТОРОВ за лучший бой;

-награды бонусами турнира среди профессионалов по категориям:

• лучший нокаут

• лучший сабмишен

• лучший поединок вечера

«Уникальность проекта ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP заключается в том, что наша Лига вместе с партнерами: предоставляет возможность проявить себя спортсменам аматорам, наряду с профессионалами ММА, стать ближе к профессиональной арене, а также, почувствовать те эмоции, которые и отличают любителей от профи.

Каждый боец аматор, получив шанс выступать на одном турнире рядом с профессиональными ММА бойцами, сможет понять для себя к чему стремиться и увидеть, что путь в профессионалы ММА возможен и находится рядом, бок о бок со старательными тренировками и силой воли. Мы предоставляем все условия каждому спортсмену, для построения карьеы в ММА, а уж кто и как воспользуется этой возможностью, мы сможем увидеть уже 18 января», - отметил Владимир Тесля, Президент лиги WWFC.

Денис Перч, вице-президент WWFC, прокомментировал это событие так: «Мы рады, что начинаем новый 2020-й год с такого интересного нового проекта, как Кубок Буковеля по ММА. Все поклонники смешанных боевых искусств будут иметь возможность наблюдать за поединками серии Гран-При как вживую, приехав именно в Буковель, так и в прямом эфире на телеканале Х-спорт.

Мы постоянно ищем возможности развивать ММА в Украине и за ее пределами. У нас очень много планов на этот год, но о них вы узнаете позже. Ждем всех в Буковеле. Делаем ММА вместе!».

Ожиданиями и прогнозами относительно турнира поделился Владимир Шемаров, матчмейкер WWFC: «Состав участников турнира очень интересен: представлены бойцы практически со всех уголков нашей страны и не только. Надеюсь, что ребята продемонстрируют хорошую технику и волю к победе. Лига WWFC заинтересована в новых лицах, мы всегда замечаем интересных спортсменов, поэтому для каждого бойца это достаточно важный шанс проявить себя».