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УЕФА обнародовал расписание соревнований футзальной Лиги чемпионов 2020/2021

УЕФА обнародовал расписание соревнований футзальной Лиги чемпионов 2020/2021
16:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Союз европейских футбольных ассоциаций проинформировал о расписании соревнований Лиги чемпионов по футзалу в сезоне-2020/2021.

Клубы с высоким коэффициентом получат пропуск в основной раунд, остальные стартует в предварительном. Жеребьевка обеих стадий состоится 4 июля на церемонии в Ньоне, сообщает пресс-служба УАФ.

Предварительны раунд будет проходить с 27 августа по 1 сентября. Основной раунд, где, скорее всего, стартует чемпион Украины, продлится с 8 по 13 октября.

Жеребьевка елит-раунда состоится 16 октября. Срок проведения матчей - 19-24 ноября.

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УЕФА, Футзал, Новости футзала, Футзальная Лига чемпионов.
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