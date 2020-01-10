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Белый Барс и Кременчук на двоих забросили 14 шайб (Видео)

Белый Барс и Кременчук на двоих забросили 14 шайб (Видео)
10:59 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:«Кременчук» с дублями Киселева и Серанова уверенно обыграл «Белый Барс» на выезде.

Сегодня, 9 января, в Белой Церкви матчем между местным «Белым Барсом» и «Кременчуком» завершился 26-й тур чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Матч "барсы" начали более чем уверенно, забросил в ворота Вячеслава Новицкого сраз две шайбы за первые полторы минуты поединка - сначала быстрым голом отметился Владимир Алексюк, а следом за ним преимущество белоцерковцев удвоил Никита Лесников. а дальше свою силу в ход пустил «Кременчук», полностью завладев ситуацией на площадке.

Оборону хозяева держали ровно до пятой минуты, а потом, после шквала атак от кременчужан, посыпались и пропустили сразу 4 шайбы - в воротах Кирилла Кучера отметились Грицких, Ворона, Гриценко и Серанов. Таким образом, на первый перерыв команды ушли со счётом 4:2 в пользу "горожан".

Во втором периоде ситуация в матче перевернулась зеркально первой двадцатиминутке. Период также начался с быстрой шайбы, однако на этот раз усилиями Дмитрия Орлова отличились "горожане", а сразу за ним, спустя 3 минуты, забросил Николай Киселёв. При счёте 2:6 не в свою пользу "барсы" взяли себя в руки и начали играть "первым номером", что принесло хозяевам две заброшенные шайбы - в воротах Вячеслава Новицкого расписались Денис Бородай и Михаил Симчук.

В заключительном отрезке встречи команды существенно сбавили скорости, однако это не помешало кременчужанам еще 4 раза отличиться в воротах "барсов", окончательно утвердив свое лидерство в матче. Таким образом, после шайб от Николая Киселева, Егора Серанова, Александра Пукса и Всеволода Толстушко на табло установился счёт 3:10 в пользу коллектива Александра Савицкого.

Отметим, что по ходу матча в составе «Кременчука» по три очка заработали Алексей Ворона, Тимкр Гриценко, Николай Киселев и Всеволод Толстушко.

«Белый Барс» — «Кременчук» 4:10 (2:4, 2:2, 0:4 ) 

Шайбы: 1:0 Алексюк (Симчук, Бабинец), 0:11; 2:0 Лесников (Куцевич, Ядловский, -больш.), 01:36; 2:1 Грицких (Гриценко, Толстушко, -больш.), 05:31; 2:2 Ворона (Гриценко, Толстушко, -больш.), 16:44; 2:3 Гриценко (Ворона, Грицких, -больш.), 18:01; 2:4 Серанов (Григорян, Бондарук), 18:48; 2:5 Орлов (Пукс, Созонов), 21:39; 2:6 Киселев (Григорян, Чердак), 24:58; 3:6 Бородай (Ядловский, Таран), 32:27; 4:6 Симчук (Бабинец, Благой), 35:59; 3:7 Киселев (Бондарук), 48:23; 3:8 Серанов (Киселев, Александров), 51:52; 3:9 Пукс (Созонов, Хришпенц,-меньш.), 57:11; 3:10 Толстушко (Ворона, Савченко), 58:18.

Белый Барс: Кучер (Пеленский); Алексюк (А) - Грицюк, Ядловский - Васильев, Гребеник - Логач, Таран (А) - ; Благой - Симчук - Бабинец, Грабовецкий - Куцевич (К) - Лесников, Середницкий - Зозовский - Бородай, Шиманский - Панченко - Ромахин.

Кременчук: Новицкий (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хришпенц - Александров, Грицких - Толстушко, Горлушко - Роганов; Киселёв (К) - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Свищев - Варава.

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Хоккей, Новости спорта, УХЛ, ХК Кременчук.
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