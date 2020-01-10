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Брок Леснар высмеял Нурмагомедова

Брок Леснар высмеял Нурмагомедова
15:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар высказал мнение о Хабибе Нурмагомедове, действующем чемпионе организации в лёгкой весовой категории.

По мнению Леснара, Нурмагомедова нельзя считать лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории — просто потому, что любой тяжеловес победит его.

"Кто сейчас лучший боец в ММА? Могу предположить, что это либо Джон Джонс, либо Хабиб Нурмагомедов. По крайней мере я слышал, как об этом говорил Дэна Уайт.

Честно говоря, считаю забавным, что легковеса считают лучшим в мире бойцом. Разве лучший боец — это не тот парень, что может надрать задницу любому сопернику?

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У меня нет проблем с Хабибом, ничего не имею против него. Похоже, он хороший человек, но у меня завтрак весит больше, чем он. Каким образом он победил бы меня в бою? Он никогда не переборет борца, который в два раза больше него. Я бы просто уничтожил его в октагоне. Лично я считаю самым крутым бойцом чемпиона в тяжёлом весе", — цитирует Леснара Fight Time.

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MMA, Смешанные единоборства, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов, Брок Леснар.
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