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Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе

Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе
19:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:

Тренеры женской сборной Украины определились с составом четверки, которая выступит 11 января в эстафетной гонке четвертого этапа Кубка мира в Германия Оберхофе. На старт девушки выйдут в таком порядке:

Анастасия Меркушина

Юлия Джима

Валя Семеренко

Елена Пидгрушная

Биатлон. Результаты мужского спринта в Оберхофе 10.01.20

В мужской гонке, по словам старшего тренера команды Юрая Санитры, не выступит Дмитрий Пидручный, который только сегодня поздно вечером вернется в расположение команды после короткого отпуска.

Эстафета. Мужчины (15:15)

Артем Тищенко

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергей Семенов

 

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Биатлон, Новости биатлона, Сборная Украины по биатлону.
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