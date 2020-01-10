Биатлон: составы сборной Украины на эстафеты в Оберхофе

Тренеры женской сборной Украины определились с составом четверки, которая выступит 11 января в эстафетной гонке четвертого этапа Кубка мира в Германия Оберхофе. На старт девушки выйдут в таком порядке:
Анастасия Меркушина
Юлия Джима
Валя Семеренко
Елена Пидгрушная
В мужской гонке, по словам старшего тренера команды Юрая Санитры, не выступит Дмитрий Пидручный, который только сегодня поздно вечером вернется в расположение команды после короткого отпуска.
Эстафета. Мужчины (15:15)
Артем Тищенко
Артем Прима
Антон Дудченко
Сергей Семенов