Дэна Уайт призвал помочь Австралии в борьбе с лесными пожарами

Глава UFC Дэна Уайт призвал всех сочувствующих помочь Австралии, которая уже несколько месяцев не может справиться с масштабными лесными пожарами.
"Австралийский кризис, вызванный лесными пожарами, разрушителен. Им нужна наша помощь. Пожалуйста, присоединяйтесь к UFC в поддержке усилий по оказанию помощи", — написано в сообщении.
Уайт также записал видеообращение, заявив, что Австралии предстоит долгий путь восстановления после стихийного бедствия, и добавил, что UFC перевела на борьбу с пожарами $ 250 тыс.
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The Australian bushfire crisis is devastating and they need our help. Please join the UFC in supporting relief efforts: redcross.org.au/ufc