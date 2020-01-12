Большой успех: украинка Данча - в топ-5 на этапе Кубка мира по сноуборду

Новости спорта:Это лучший результат украинки на подобных топ-соревнованиях.

Украинская сноубордистка Аннамари Данча на этапе Кубка мира в Скуоле (Швейцария) заняла пятое место в финале параллельного гигантского слалома.

Для украинки показанный результат стал лучшим на соревнованиях подобного уровня. Отметим, что в прошлом году на этом турнире украинка стала седьмой.

Напомним, в прошлом году Аннамари Данча стала автором одной из главных сенсаций чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в американской Юте. 28-летняя спортсменка завоевала "серебро" в параллельном слаломе.

Это первая медаль для украинского сноуборда за всю историю выступлений на чемпионатах мира